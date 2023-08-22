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Єврокомісія звинувачує Росію у фальсифікації історії та дезінформації

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 16:08
Єврокомісія звинувачує Росію у фальсифікації історії та дезінформації
ФОТО: GETTY IMAGES

У Європейський день пам'яті жертв тоталітарних і авторитарних режимів Європейська комісія висунула серйозні звинувачення на адресу президента Росії Владіміра Путіна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова та комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявили, що Путін повернув на континент війну, переслідування та незаконну окупацію.

Російський державний апарат також фальсифікує історію та поширює теорії змови, щоб отруїти демократії ЄС зловмисною дезінформацією.

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"Ми не припинимо наших зусиль з просування історичної обізнаності та розвінчання цього спотворення історичних фактів, де б ми з ним не зіткнулися", – заявили провідні посадовці Єврокомісії

Україну, яка зазнала нападу з боку Росії, будуть підтримувати стільки, скільки буде необхідно, наголосили вони.

Юрова та Рейндерс вважають, що історія дає певну надію. "Після Другої світової війни ми побудували мирну Європу, союз демократій. Ми створили стабільні демократичні інститути в країнах, які не так давно перебували під нищівним гнітом авторитаризму", – пишуть вони.

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Загальноєвропейський день пам'яті жертв тоталітарних і авторитарних режимів відзначається 23 серпня з 2009 року. Він також нагадує про так званий пакт Молотова — Ріббентропа. Німецько-радянський договір про ненапад, підписаний 23 серпня 1939 року, вважається документом, який відкрив шлях для німецького вторгнення до Польщі 1 вересня 1939 року.

Нагадаємо, минулими вихідними високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель назвав Росію "бензоколонкою", яка має атомну бомбу.

У травні посол Польщі в Будапешті розкритикував командувача угорської армії за те, що він фактично виступає за "умиротворення" Росії після її вторгнення в Україну.

Посол Себастьян Кечек опублікував лист, адресований генерал-лейтенанту Габору Боронді, який заявив, що Другій світовій війні можна було б запобігти, якби західні держави підтримали мирні переговори з нацистською Німеччиною після вторгнення Адольфа Гітлера в Польщу в 1939 році.

Теми: ЄврокомісіяРосіяПутін
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