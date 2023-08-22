Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єврокомісія звинувачує Росію у фальсифікації історії та дезінформації

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 16:08
Єврокомісія звинувачує Росію у фальсифікації історії та дезінформації
ФОТО: GETTY IMAGES

У Європейський день пам'яті жертв тоталітарних і авторитарних режимів Європейська комісія висунула серйозні звинувачення на адресу президента Росії Владіміра Путіна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова та комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявили, що Путін повернув на континент війну, переслідування та незаконну окупацію.

Російський державний апарат також фальсифікує історію та поширює теорії змови, щоб отруїти демократії ЄС зловмисною дезінформацією.

"Ми не припинимо наших зусиль з просування історичної обізнаності та розвінчання цього спотворення історичних фактів, де б ми з ним не зіткнулися", – заявили провідні посадовці Єврокомісії

Україну, яка зазнала нападу з боку Росії, будуть підтримувати стільки, скільки буде необхідно, наголосили вони.

Юрова та Рейндерс вважають, що історія дає певну надію. "Після Другої світової війни ми побудували мирну Європу, союз демократій. Ми створили стабільні демократичні інститути в країнах, які не так давно перебували під нищівним гнітом авторитаризму", – пишуть вони.

Загальноєвропейський день пам'яті жертв тоталітарних і авторитарних режимів відзначається 23 серпня з 2009 року. Він також нагадує про так званий пакт Молотова — Ріббентропа. Німецько-радянський договір про ненапад, підписаний 23 серпня 1939 року, вважається документом, який відкрив шлях для німецького вторгнення до Польщі 1 вересня 1939 року.

Нагадаємо, минулими вихідними високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель назвав Росію "бензоколонкою", яка має атомну бомбу.

У травні посол Польщі в Будапешті розкритикував командувача угорської армії за те, що він фактично виступає за "умиротворення" Росії після її вторгнення в Україну.

Посол Себастьян Кечек опублікував лист, адресований генерал-лейтенанту Габору Боронді, який заявив, що Другій світовій війні можна було б запобігти, якби західні держави підтримали мирні переговори з нацистською Німеччиною після вторгнення Адольфа Гітлера в Польщу в 1939 році.

Теми: ЄврокомісіяРосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Єврокомісія
135 мільйонів євро, які передбачалися РФ і Білорусі, Єврокомісія передасть Україні та Молдові
Україна отримала черговий транш від Єврокомісії: 1,5 млрд євро допомоги
Україна вписує нову сторінку в історію Європи – голова Єврокомісії
Останні новини
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
Усі новини...
Реклама: