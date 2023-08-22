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Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 17:41
Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску
денис шмигаль, фото з його соцмереж

На кордоні України з Євросоюзом збираються відкрити ще 9 пунктів пропуску.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Розбудова прикордонної інфраструктури. Зокрема, мережі автомобільних пунктів пропуску. Наразі на кордоні з ЄС їх функціонує 21. Три з них відкриті під час повномасштабної війни. У планах створення ще дев'яти пунктів пропуску та модернізація 13".

Деталі: За його словами, найбільше робіт планується провести на кордоні з Польщею.

"Є домовленість про отримання Україною 160 млн євро пільгового кредиту від польських партнерів для оновлення доріг, пунктів пропуску, закупівлі сканерів", – сказав прем'єр.

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Теми: кордонЄСШмигаль
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