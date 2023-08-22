Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску
Вівторок, 22 серпня 2023, 17:41
На кордоні України з Євросоюзом збираються відкрити ще 9 пунктів пропуску.
Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Розбудова прикордонної інфраструктури. Зокрема, мережі автомобільних пунктів пропуску. Наразі на кордоні з ЄС їх функціонує 21. Три з них відкриті під час повномасштабної війни. У планах створення ще дев'яти пунктів пропуску та модернізація 13".
Деталі: За його словами, найбільше робіт планується провести на кордоні з Польщею.
"Є домовленість про отримання Україною 160 млн євро пільгового кредиту від польських партнерів для оновлення доріг, пунктів пропуску, закупівлі сканерів", – сказав прем'єр.
Що передувало:
- Минулого тижня український уряд схвалив проєкт угоди з Румунією про створення нового пункту перетину кордону – біля села Біла Церква над Тисою.
- Нагадаємо, раніше цього літа Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць.
- Також Україна долучилась до програми ЄС із розбудови інфраструктури у кількох сферах, щоб покращувати сполучення України з її сусідами з ЄС.