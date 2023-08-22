Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 17:41
Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску
денис шмигаль, фото з його соцмереж

На кордоні України з Євросоюзом збираються відкрити ще 9 пунктів пропуску.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Розбудова прикордонної інфраструктури. Зокрема, мережі автомобільних пунктів пропуску. Наразі на кордоні з ЄС їх функціонує 21. Три з них відкриті під час повномасштабної війни. У планах створення ще дев'яти пунктів пропуску та модернізація 13".

Деталі: За його словами, найбільше робіт планується провести на кордоні з Польщею.

"Є домовленість про отримання Україною 160 млн євро пільгового кредиту від польських партнерів для оновлення доріг, пунктів пропуску, закупівлі сканерів", – сказав прем'єр.

Що передувало:

Реклама:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: кордонЄСШмигаль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
кордон
Шість пунктів пропуску на кордоні з 21 серпня почали пропускати автобуси лише за записом
У Латвії непокояться, що закриття кордону з Білоруссю збільшить ризик нелегального перетину
УЗ призначила керівників для польської "дочки" та представництва за кордоном
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: