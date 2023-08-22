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Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 17:41
Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска
денис шмыгаль, фото из его соцсетей

На границе Украины с Евросоюзом собираются открыть еще 9 пунктов пропуска.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Развитие пограничной инфраструктуры. В частности, сети автомобильных пунктов пропуска. Сейчас на границе с ЕС их функционирует 21. Три из них открыты во время полномасштабной войны. В планах – создание еще девяти пунктов пропуска и модернизация 13".

Детали: По его словам, больше всего работ планируется провести на границе с Польшей.

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"Есть договоренность о получении Украиной 160 млн евро льготного кредита от польских партнеров для обновления дорог, пунктов пропуска, закупки сканеров", – сказал премьер.

Напомним:

  • На прошлой неделе украинское правительство одобрило проект соглашения с Румынией о создании нового пункта пересечения границы – возле села Белая Церковь над Тисой.
  • Напомним, ранее этим летом Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр на украинско-молдовской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.
  • Также Украина присоединилась к программе ЕС по развитию инфраструктуры в нескольких сферах, чтобы улучшать сообщение Украины с ее соседями из ЕС.

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Темы: границаЕСШмыгаль
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