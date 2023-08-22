Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 17:41
Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска
денис шмыгаль, фото из его соцсетей

На границе Украины с Евросоюзом собираются открыть еще 9 пунктов пропуска.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Развитие пограничной инфраструктуры. В частности, сети автомобильных пунктов пропуска. Сейчас на границе с ЕС их функционирует 21. Три из них открыты во время полномасштабной войны. В планах – создание еще девяти пунктов пропуска и модернизация 13".

Детали: По его словам, больше всего работ планируется провести на границе с Польшей.

"Есть договоренность о получении Украиной 160 млн евро льготного кредита от польских партнеров для обновления дорог, пунктов пропуска, закупки сканеров", – сказал премьер.

Напомним:

  • На прошлой неделе украинское правительство одобрило проект соглашения с Румынией о создании нового пункта пересечения границы – возле села Белая Церковь над Тисой.
  • Напомним, ранее этим летом Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр на украинско-молдовской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.
  • Также Украина присоединилась к программе ЕС по развитию инфраструктуры в нескольких сферах, чтобы улучшать сообщение Украины с ее соседями из ЕС.

Темы: границаЕСШмыгаль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
граница
Шесть пунктов пропуска на границе с 21 августа начали пропускать автобусы только по записи
В Латвии беспокоятся, что закрытие границы с Беларусью увеличит риск нелегального пересечения
Выезд украинцев из оккупации активизировался, в частности через пеший переход в Сумской области – Верещук
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: