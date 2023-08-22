Дуда заявив, що РФ вже переміщує ядерну зброю до Білорусі

АНДЖЕЙ ДУДА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ В МАРІЇНСЬКОМУ ПАЛАЦІ 22 ТРАВНЯ 2022 РОКУ. ФОТО ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок заявив, що Росія вже перебуває в процесі переміщення частини своєї ядерної зброї до Білорусі.

Джерело: заява Дуди на пресконференції з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соузою – "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Президент Польщі сказав журналістам, що розповів португальському колезі "про реалізацію заяв Владіміра Путіна про те, що тактична ядерна зброя Росії буде переміщена на територію Білорусі".

"Справді, цей процес відбувається, ми це спостерігаємо", – зазначив Дуда, не навівши жодних подробиць.

Він водночас додав, що дії Москви та Мінська "очевидним чином змінюють архітектуру безпеки в нашій частині Європи".

"Це змінює архітектуру безпеки безпосередньо біля нас, але водночас і на східному фланзі НАТО. Таким чином, це фактично змінює ситуацію для всього Альянсу", – додав президент Польщі.

Де Соуза своєю чергою зазначив, що "з розумінням поставився до занепокоєння Польщі", та пообіцяв від імені Португалії подальшу підтримку в межах НАТО.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Наступного місяця Путін заявив, що частина ядерної зброї РФ уже перебуває в Білорусі.

А наприкінці червня самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко доручив розробити "алгоритм застосування" ядерної зброї, яку дислокує Росія.

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