Дуда заявил, что РФ уже перемещает ядерное оружие в Беларусь

АНДЖЕЙ ДУДА НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ 22 МАЯ 2022 ГОДА. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ОПУ

Президент Польши Анджей Дуда во вторник заявил, что Россия уже находится в процессе перемещения части своего ядерного оружия в Беларусь.

Источник: заявление Дуды на пресс-конференции с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соузой – "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Президент Польши рассказал, что проинформировал португальского коллегу "о реализации заявлений Владимира Путина о том, что тактическое ядерное оружие России будет перемещено на территорию Беларуси".

"Действительно, этот процесс происходит, мы это наблюдаем", – отметил Дуда, не приведя никаких подробностей.

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Он одновременно добавил, что действия Москвы и Минска "очевидным образом меняют архитектуру безопасности в нашей части Европы".

"Это меняет архитектуру безопасности непосредственно у нас, но одновременно и на восточном фланге НАТО. Таким образом, это фактически меняет ситуацию для всего Альянса", – добавил президент Польши.

Де Соуза в свою очередь отметил, что "с пониманием отнесся к беспокойству Польши", и пообещал от имени Португалии дальнейшую поддержку в рамках НАТО.

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Напомним, 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В следующем месяце Путин заявил, что часть ядерного оружия РФ уже находится в Беларуси.

А в конце июня самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко поручил разработать "алгоритм применения" ядерного оружия, которое дислоцирует Россия.

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