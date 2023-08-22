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Польща збирається продовжити заборону на імпорт українського зерна

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 18:12
Польща збирається продовжити заборону на імпорт українського зерна
міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, фото PAP

Польща готова продовжити дію заборони на імпорт зерна з України після 15 вересня.

Джерело: міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP

Деталі: Міністра запитали про повідомлення про те, що в коаліції країн, які підтримують заборону імпорту українського зерна, стався розкол і що кількість країн-членів, які виступають проти польської позиції щодо продовження заборони після 15 вересня цього року, збільшилася з 13 до 20.

"Я вперше чую, що є більше країн, які виступають проти цього. Я говорив з багатьма міністрами з Європейського Союзу на цю тему. Я бачу розуміння, що треба будувати коаліцію. Треба побудувати механізм. Я переконаний, що Румунія в коаліції", – заявив Телус.

Він висловив думку, що збереження заборони на імпорт українського зерна лише до 15 вересня є "політичним аргументом для подальшої дестабілізації ситуації в Польщі".

Міністр заявив, що уряд "цього не допустить".

Він визнав, що для польського уряду важливо, "щоб рішення було знайдене в рамках ЄС, щоб не треба було виламувати двері, але якщо буде така потреба запровадити свою односторонню заборону, то ми її запровадимо, адже для нас важливі інтереси фермерів".

Телуса також запитали про ризик накладення штрафних санкцій на Польщу, якщо вона порушить правила єдиного ринку. "Я більше не хочу слухати про загрозу штрафів для нас, поляків (...). Ми будемо проводити жорстку політику в інтересах поляків", – сказав він.

При цьому він заявив, що транзит зерна через Польщу буде здійснюватися. "Ми ведемо діалог з Україною, а також з Литвою і Латвією, щоб використовувати їхні порти", – зазначив він.

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Також читайте статтю Дружба з "перекосами": яких змін чекає Польща у відносинах з Україною

Теми: ПольщаУкраїназерноімпорт
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