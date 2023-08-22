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Польша собирается продлить запрет на импорт украинского зерна

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 18:12
Польша собирается продлить запрет на импорт украинского зерна
министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, фото PAP

Польша готова продлить действие запрета на импорт зерна из Украины после 15 сентября.

Источник: министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP

Детали: Министра спросили о сообщениях о том, что в коалиции стран, которые поддерживают запрет импорта украинского зерна, произошел раскол и количество стран-членов, выступающих против польской позиции о продлении запрета после 15 сентября этого года, увеличилось с 13 до 20.

"Я впервые слышу, что есть больше стран, которые выступают против этого. Я говорил со многими министрами из Европейского Союза на эту тему. Я вижу понимание, что надо строить коалицию. Надо построить механизм. Я убежден, что Румыния в коалиции", – заявил Телус.

Он выразил мнение, что сохранение запрета на импорт украинского зерна только до 15 сентября является "политическим аргументом для дальнейшей дестабилизации ситуации в Польше".

Министр заявил, что правительство "этого не допустит".

Он признал, что для польского правительства важно, "чтобы решение было найдено в рамках ЕС, чтобы не надо было выламывать двери, но если будет такая необходимость ввести свой односторонний запрет, то мы его введем, ведь для нас важны интересы фермеров".

Телуса также спросили о риске наложения штрафных санкций на Польшу, если она нарушит правила единого рынка. "Я больше не хочу слушать об угрозе штрафов для нас, поляков (...). Мы будем проводить жесткую политику в интересах поляков", – сказал он.

При этом он заявил, что транзит зерна через Польшу будет осуществляться. "Мы ведем диалог с Украиной, а также с Литвой и Латвией, чтобы использовать их порты", – отметил он.

Напомним:

  • Подавляющее большинство государств-членов Европейского Союза не поддерживает продление после 15 сентября эмбарго на импорт зерна из Украины, и в случае односторонних шагов Польши некоторые страны могут прибегнуть к контрмерам.
  • Украина тверда в своих требованиях о том, что ЕС должен отменить односторонние ограничения для украинского экспорта, и считает, что Брюссель должен договориться с Польшей.
  • О причинах последнего осложнения отношений между Киевом и Варшавой читайте статьи "ЕвроПравды": взгляд из Украины и взгляд из Польши.

Также читайте статью Дружба с "перекосами": каких изменений ждет Польша в отношениях с Украиной.

Темы: ПольшаУкраиназерноимпорт
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