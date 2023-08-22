Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку

У Миколаївській області затримано жительку Первомайська, яка, прикидаючись фахівцем із пошуку зниклих безвісти або полонених українських бійців, видурювала гроші з їхніх сімей: ошукала понад 500 родин.

Джерело: Служба безпеки України, Миколаївська обласна прокуратура

Деталі: За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури 23-річній жительці міста Первомайськ повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно (ч. 1, ч.2 ст. 190 КК України).

Підозрювана викладала у Facebook позитивні відгуки з фейкових сторінок про нібито допомогу у пошуку військовослужбовців, які безвісти зникли та потрапили до полону під час військової агресії рф проти України із посиланням на групи у "Вайбер" із назвами "Пошук зниклих 2022", "Повертайся живим", в яких була адміністратором.

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У групах зловмисниця спілкувалася з родичами військовослужбовців, які зверталися до неї по допомогу в пошуку військовослужбовців.

На Миколаївщині затримали шахрайку, яка видурювала гроші у родин полонених чи зниклих Фото прокуратури

За даними слідства, за суму до 7 тисяч гривень за одного військового шахрайка обіцяла його рідним відшукати захисника і надати їм інформацію про його місцеперебування та фізичний стан. Одразу після отримання суми зловмисниця обривала комунікацію з потерпілими, не надавши їм жодної інформації про їхніх родичів-військовослужбовців.

Таким чином зловмисниця ошукала більш як пів тисячі родин на майже 2 мільйони гривень.

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Для реалізації оборудки її організаторка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою "Пошук зниклих" та "Повертайся живим".

Там вона пропонувала свої "детективні послуги" та зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення "поточних" питань з пошуку зниклих.

Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-карти, які вона постійно змінювала для маскування оборудки.

Фото СБУ

Прокуратура зазначає: незважаючи на те, що жінці було повідомлено про підозру у вчиненні шахрайських дій, вона продовжила свою протиправну діяльність.

На даний час встановлено 50 епізодів її протиправної діяльності, в результаті чого громадянам завдано збитків на суму понад 200 тисяч гривень.

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Наразі за клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і точної кількості ошуканих громадян.

СБУ закликає не надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам.

А тим, хто вже зіткнувся з шахрайством, радить звертатися до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який працює при СБУ: Viber +38(067)650-83-32, WhatsApp +38(067)650-83-32, Telegram +38(067)650-83-32.