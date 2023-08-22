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Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу

Елена РощинаВторник, 22 августа 2023, 18:33
Притворялась детективом и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Мошенница из Первомайска, фото СБУ и прокуратуры

В Николаевской области задержана жительницу Первомайска, которая, притворяясь специалистом по поиску пропавших без вести или пленных украинских бойцов, выманивала деньги из их родственников: обманула более 500 семей.

Источник: Служба безопасности Украины, Николаевская областная прокуратура

Детали: Под процессуальным руководством Первомайской окружной прокуратуры 23-летней жительнице города Первомайск сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного повторно (ч. 1, ч.2 ст. 190 УК Украины).

Подозреваемая выкладывала в Facebook положительные отзывы с фейковых страниц о якобы помощи в поиске военнослужащих, которые без вести пропали и попали в плен во время военной агрессии РФ против Украины со ссылкой на группы в "Вайбер" с названиями "Поиск пропавших 2022", "Возвращайся живым", в которых была администратором.

В группах злоумышленница общалась с родственниками военнослужащих, которые обращались к ней за помощью в поиске военнослужащих. 

В Николаевской области задержали мошенницу, которая выманивала деньги у семей пленных или пропавших
В Николаевской области задержали мошенницу, которая выманивала деньги у семей пленных или пропавших
Фото прокуратуры

По данным следствия, за сумму до 7 тысяч гривен за одного военного мошенница обещала его родным отыскать защитника и предоставить им информацию о его местонахождении и физическом состоянии. Сразу после получения суммы злоумышленница обрывала коммуникацию с потерпевшими, не предоставив им никакой информации об их родственниках-военнослужащих.

Таким образом злоумышленница обманула более полутысячи семей на почти 2 миллиона гривен.

Для реализации сделки ее организатор создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым".

Там она предлагала свои "детективные услуги" и указвыала номер собственной банковской карты для перечисления средств якобы для решения "текущих" вопросов по поиску пропавших.

Во время обысков по адресу проживания фигурантки обнаружено 20 мобильных телефонов, планшет и 64 sim-карты, которые она постоянно меняла для маскировки сделки.

 
Фото СБУ

Прокуратура отмечает: несмотря на то, что женщине было сообщено о подозрении в совершении мошеннических действий, она продолжила свою противоправную деятельность.

В настоящее время установлено 50 эпизодов ее противоправной деятельности, в результате чего гражданам нанесен ущерб на сумму более 200 тысяч гривен.  

 
Фото СБУ
 
Фото СБУ
 
Фото СБУ

Сейчас по ходатайству стороны обвинения подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и точного количества обманутых граждан.

СБУ призывает не предоставлять информацию о пленных, незаконно лишенных свободы лицах и собственные персональные данные неуполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам. 

А тем, кто уже столкнулся с мошенничеством, советует обращаться в Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины, который работает при СБУ: Viber +38(067)650-83-32, WhatsApp +38(067)650-83-32, Telegram +38(067)650-83-32, Telegram +38(067)650-83-32.

Темы: пленныекриминалСБУНиколаевская область
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