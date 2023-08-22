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Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 19:10
Ультрас побили та пограбували українців у Польщі
ілюстративне фото Getty Images

У Каменець-Зомбковицькому у Польщі група футбольних фанатів побила та пограбувала двох українців.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на місцеву поліцію

Деталі: За словами представниці поліції Каменець-Зомбковицького Катажини Мазурек, побиття сталось ще на початку серпня після 20:00.

Правоохоронці встановили, що група чоловіків прийшли до оселі, де мешкають двоє українців віком 18 і 44 роки, "озброєні кийками, палицями, трубами та мачете", а також хокейною ключкою.

"Без жодних на те підстав вони почали погрожувати й бити 44- і 18-річних чоловіків лише через їхню національність. Ударів вони завдавали небезпечними предметами, які принесли з собою спеціально для цього", – зазначила Мазурек.

Після побиття поляки пограбували двох українців, забравши в них понад 4000 злотих.

Поліцейські з Каменця-Зомбковицького встановили, що до побиття й крадіжки причетна група з 17 футбольних фанатів, які мешкають у районі.

Правоохоронці встановили особи всіх причетних. Шістьох із них затримали, одного заарештували, решта – перебувають під наглядом поліції, оголосила Мазурек, додавши, що у справі плануються подальші арешти.

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Теми: ПольщаУкраїнанадзвичайна подіякримінал
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