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Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 19:10
Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше
иллюстративное фото Getty Images

В Каменец-Зомбковицком в Польше группа футбольных фанатов избила и ограбила двух украинцев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на местную полицию

Детали: По словам представительницы полиции Каменец-Зомбковицкого Катажины Мазурек, избиение произошло еще в начале августа после 20:00.

Правоохранители установили, что группа мужчин пришли в дом, где живут двое украинцев в возрасте 18 и 44 года, "вооруженные дубинками, палками, трубами и мачете", а также хоккейной клюшкой.

"Без всяких на то оснований они начали угрожать и избивать 44- и 18-летних мужчин только из-за их национальности. Удары они наносили опасными предметами, которые принесли с собой специально для этого", – отметила Мазурек.

После избиения поляки ограбили двух украинцев, забрав у них более 4000 злотых.

Полицейские из Каменца-Зомбковицкого установили, что к избиению и краже причастна группа из 17 футбольных фанатов, проживающих в районе.

Правоохранители установили личности всех причастных. Шестерых из них задержали, одного арестовали, остальные – находятся под наблюдением полиции, объявила Мазурек, добавив, что по делу планируются дальнейшие аресты.

Напомним:

Темы: ПольшаУкраиначрезвычайное происшествиекриминал
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