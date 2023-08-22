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У Києві зійшов з рейок трамвай: постраждало 8 людей

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 19:34
У Києві зійшов з рейок трамвай: постраждало 8 людей
Shutterstock

У вівторок 22 серпня у Дарницькому районі Києва на вулиці Ахматової з рейок зійшов вагон трамваю.

Джерело: Київська міська державна адміністрація у Telegram

Деталі: На місці працюють аварійні служби та медики.

За попередніми даними, постраждали водій трамваю та 7 пасажирів. Усі вони отримують медичну допомогу та, за необхідності, будуть госпіталізовані.

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Рух трамваїв за маршрутами №8 і 28Д тимчасово обмежено.

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Теми: ДТП
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