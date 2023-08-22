У Києві зійшов з рейок трамвай: постраждало 8 людей
Вівторок, 22 серпня 2023, 19:34
У вівторок 22 серпня у Дарницькому районі Києва на вулиці Ахматової з рейок зійшов вагон трамваю.
Джерело: Київська міська державна адміністрація у Telegram
Деталі: На місці працюють аварійні служби та медики.
За попередніми даними, постраждали водій трамваю та 7 пасажирів. Усі вони отримують медичну допомогу та, за необхідності, будуть госпіталізовані.
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Рух трамваїв за маршрутами №8 і 28Д тимчасово обмежено.
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