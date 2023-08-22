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В Киеве сошел с рельсов трамвай: пострадали 8 человек

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 19:34
В Киеве сошел с рельсов трамвай: пострадали 8 человек
Shutterstock

Во вторник 22 августа в Дарницком районе Киева на улице Ахматовой с рельсов сошел вагон трамвая.

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram

Детали: На месте работают аварийные службы и медики.

По предварительным данным, пострадали водитель трамвая и 7 пассажиров. Все они получают медицинскую помощь и, при необходимости, будут госпитализированы.

Движение трамваев по маршрутам №8 и 28Д временно ограничено.

Темы: ДТП
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