В Киеве сошел с рельсов трамвай: пострадали 8 человек

Во вторник 22 августа в Дарницком районе Киева на улице Ахматовой с рельсов сошел вагон трамвая.

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram

Детали: На месте работают аварийные службы и медики.

По предварительным данным, пострадали водитель трамвая и 7 пассажиров. Все они получают медицинскую помощь и, при необходимости, будут госпитализированы.

Движение трамваев по маршрутам №8 и 28Д временно ограничено.