В Киеве сошел с рельсов трамвай: пострадали 8 человек
Вторник, 22 августа 2023, 19:34
Во вторник 22 августа в Дарницком районе Киева на улице Ахматовой с рельсов сошел вагон трамвая.
Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram
Детали: На месте работают аварийные службы и медики.
По предварительным данным, пострадали водитель трамвая и 7 пассажиров. Все они получают медицинскую помощь и, при необходимости, будут госпитализированы.
Движение трамваев по маршрутам №8 и 28Д временно ограничено.