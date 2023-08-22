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Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 20:55
Україна погодилась на гібридний трибунал для Росії, але зі змінами
Опудало Путіна на паличці, Фото AFP/East News
Українська влада погодилась на змінений формат так званого гібридного трибуналу стосовно агресії РФ.

Джерело: стаття "Європейської правди" "Гаазький трибунал" стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна

Деталі: Українська влада визнала, що не зможе заручитись підтримкою для запропонованого нею формату трибуналу на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН, натомість погодилась на дещо видозмінений формат так званого гібридного трибуналу.

Під час міжнародної конференції щодо спецтрибуналу в Києві заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов пояснив, що українська модель "не злетіла", бо кілька західних столиць, включно з Вашингтоном, побоюються, що їх самих згодом покарають "за російською схемою".

"Доктрина міжнародного права перебуває в заручниках у глобальної політики, у геополітики. І окремі наші партнери побоюються, що цей прецедент буде використаний проти них, бо вони також проводять військові кампанії за кордоном. І про це треба чесно говорити", – заявив він.

За словами Смирнова, Київ тепер вже не відкидає можливість створення так званого інтернаціоналізованого трибуналу, на якому наполягають зокрема США, але за умови, що його основою не має стати українська судова система.

"Це (гібридний трибунал на базі українського законодавства. – ЄП) неприйнятна для України модель. Але створення інтернаціоналізованого трибуналу не обов’язково означає створення трибуналу в українській правовій системі", – пояснив заступник голови ОП.

"Тому компромісом може бути створення інтернаціоналізованого трибуналу як частини судової системи іншої країни, чия судова система викликає довіру", – заявив посадовець, додавши, що каже це "як анонс".

За даними "Європейської правди", спецтрибунал щодо злочину агресії буде створений у Гаазі та діятиме за нідерландським законодавством. Нідерландський уряд вже дав на це попередню згоду.

Гаага зручна через те, що там діють інші міжнародні суди, а також діятиме реєстр злочинів РФ, де будуть зібрані докази масштабів агресії; там мають досвід проведення суду щодо міжнародного злочину – йдеться про справу MH17; а ще в нідерландському праві є прийнятне визначення злочину агресії.

Нагадаємо: Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов вважає, що формат створення спеціального трибуналу за злочин російської агресії проти України може бути визначений до кінця року.

Більше читайте у статті: "Гаазький трибунал" стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна

Теми: УкраїнаРосіятрибуналвійна
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