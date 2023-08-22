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На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей

Станіслав ПогоріловВівторок, 22 серпня 2023, 23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
Фото: пресслужба поліції Вінничини

Увечері 22 серпня на Вінничині зіткнулися легковик та вантажівка, у результаті чого загинуло 9 людей, у тому числі діти.

Джерело: пресслужба поліції Вінницької області

Дослівно: "Дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу с. Бродецьке Хмільницького району 22 серпня о 19.28".

Деталі: Повідомляється, що зіткнулися легковик "ВАЗ" та вантажівка "DAF". Попередньо, у ДТП загинули водій легковика та 8 його пасажирів, серед яких - діти.

На місці ДТП працюють слідчі обласного главку, поліцейські відділення поліції № 2 Хмільницького райвідділу, криміналісти та рятувальники. Поліція встановлює обставини.

Теми: Вінницька областьДТПжертви
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