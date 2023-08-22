Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек

Станислав ПогориловВторник, 22 августа 2023, 23:36
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
фото: пресс-служба полиции Винничины

Вечером 22 августа в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик, в результате чего погибли 9 человек, в том числе дети.

Источник: пресс-служба полиции Винницкой области

Дословно: "Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи с. Бродецкое Хмельницкого района 22 августа в 19.28".

Детали: Сообщается, что столкнулись легковушка "ВАЗ" и грузовик "DAF". Предварительно, в ДТП погибли водитель легковушки и 8 его пассажиров, среди которых - дети.

На месте ДТП работают следователи областного главка, полицейские отделения полиции № 2 Хмельницкого райотдела, криминалисты и спасатели. Полиция устанавливает обстоятельства.

Темы: Винницкая областьДТПжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Винницкая область
Силовики ликвидировали масштабную схему печати липовых паспортов и водительских прав
В Винницкой области из-за падения обломков "Калибров" пострадали 5 человек - ОВА
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: