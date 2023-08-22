На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек

Вечером 22 августа в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик, в результате чего погибли 9 человек, в том числе дети.

Источник: пресс-служба полиции Винницкой области

Дословно: "Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи с. Бродецкое Хмельницкого района 22 августа в 19.28".

Детали: Сообщается, что столкнулись легковушка "ВАЗ" и грузовик "DAF". Предварительно, в ДТП погибли водитель легковушки и 8 его пассажиров, среди которых - дети.

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На месте ДТП работают следователи областного главка, полицейские отделения полиции № 2 Хмельницкого райотдела, криминалисты и спасатели. Полиция устанавливает обстоятельства.