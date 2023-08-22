Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек

Станислав ПогориловВторник, 22 августа 2023, 23:36
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
фото: пресс-служба полиции Винничины

Вечером 22 августа в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик, в результате чего погибли 9 человек, в том числе дети.

Источник: пресс-служба полиции Винницкой области

Дословно: "Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи с. Бродецкое Хмельницкого района 22 августа в 19.28".

Детали: Сообщается, что столкнулись легковушка "ВАЗ" и грузовик "DAF". Предварительно, в ДТП погибли водитель легковушки и 8 его пассажиров, среди которых - дети.

Реклама:

На месте ДТП работают следователи областного главка, полицейские отделения полиции № 2 Хмельницкого райотдела, криминалисты и спасатели. Полиция устанавливает обстоятельства.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Винницкая областьДТПжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Все новости...
Винницкая область
Силовики ликвидировали масштабную схему печати липовых паспортов и водительских прав
В Винницкой области из-за падения обломков "Калибров" пострадали 5 человек - ОВА
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
Последние новости
02:52
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
01:58
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
01:34
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
00:56
Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве
00:24
дополненоМинобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
00:10
На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский
23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
23:34
фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
23:20
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
22:59
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Все новости...
Реклама: