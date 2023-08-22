Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії

Президент США Джо Байден у вересні відвідає саміт "Групи двадцяти" наступного місяця в Індії, де проведе низку зустрічей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Джо Байден відвідає Індію з 7 по 10 вересня, щоб взяти участь у саміті G20, повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу у вівторок.

Салліван сказав, що Байден проведе низку двосторонніх зустрічей під час перебування в Індії, але не надав подробиць.

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