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Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден у вересні відвідає саміт "Групи двадцяти" наступного місяця в Індії, де проведе низку зустрічей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Джо Байден відвідає Індію з 7 по 10 вересня, щоб взяти участь у саміті G20, повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу у вівторок.

Салліван сказав, що Байден проведе низку двосторонніх зустрічей під час перебування в Індії, але не надав подробиць.

Що було раніше:

  • На початку серпня західні ЗМІ з посиланням на джерела у Кремлі писали, що президент РФ Владімір Путін досі не виключає особистої появи на саміті "двадцятки".
  • Під час пандемії у 2020 і 2021 роках Путін брав участь у зустрічах G20 через відеоконференцію. Він також відмовився брати участь у заході 2022 року на Балі, де світові лідери засудили його збройне вторгнення до України.
  • Минулого тижня повідомлялося, що Україна разом із партнерами працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт "Групи двадцяти", що відбудеться в Індії у вересні.
  • Перед цим міністр закордонних справ головуючої в G20 Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на майбутній саміт.

Теми: БайденG20Смешко
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