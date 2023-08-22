Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии

Президент США Джо Байден в сентябре посетит саммит "Группы двадцати" в следующем месяце в Индии, где проведет ряд встреч.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Джо Байден посетит Индию с 7 по 10 сентября, чтобы принять участие в саммите G20, сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге во вторник.

Салливан сказал, что Байден проведет ряд двусторонних встреч во время пребывания в Индии, но не предоставил подробностей.

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