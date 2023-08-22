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Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 23:52
Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии
джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден в сентябре посетит саммит "Группы двадцати" в следующем месяце в Индии, где проведет ряд встреч.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Джо Байден посетит Индию с 7 по 10 сентября, чтобы принять участие в саммите G20, сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге во вторник.

Салливан сказал, что Байден проведет ряд двусторонних встреч во время пребывания в Индии, но не предоставил подробностей.

Что предшествовало:

  • В начале августа западные СМИ со ссылкой на источники в Кремле писали, что президент РФ Владимир Путин до сих пор не исключает личного появления на саммите "двадцатки".
  • Во время пандемии в 2020 и 2021 годах Путин участвовал во встречах G20 через видеоконференцию. Он также отказался участвовать в мероприятии 2022 года на Бали, где мировые лидеры осудили его вооруженное вторжение в Украину.
  • На прошлой неделе сообщалось, что Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит "Группы двадцати", который состоится в Индии в сентябре.
  • Перед этим министр иностранных дел председательствующей в G20 Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил во время встречи с международными СМИ, что Украина не была приглашена на предстоящий саммит.

Темы: БайденG20Смешко
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