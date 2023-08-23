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Ворог агітує мешканців окупованого півдня підписувати контракти з армією РФ – ЦНС

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 01:07
Ворог агітує мешканців окупованого півдня підписувати контракти з армією РФ – ЦНС
Ілюстративне фото ТАСС

Загарбники агітують мешканців окупованих територій Запорізької області вступати на контрактну службу до Збройних сил РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованій частині Запорізької області активізувалось вербування до лав армії ворога.

Росіяни поширюють листівки та інші агітаційні матеріали з закликом вступати до них на службу за контрактом".

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Деталі: За даними ЦНС, загарбники переконують місцевих мешканців підписувати з ними контракти, обіцяючи грошове забезпечення.

"Окупанти проводять вербування за гроші, сподіваючись досягти результату за допомогою гуманітарної кризи, яку самі й створили в регіоні", – зазначили у Спротиві.

У ЦНС додали, що росіяни продовжують налагоджувати роботу військкоматів на тимчасово окупованих територіях та планомірно готуються до початку примусової мобілізації мешканців півдня України. 

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Теми: окупаціяЗапорізька область
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