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Враг агитирует жителей оккупированного юга подписывать контракты с армией РФ – ЦНС

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 01:07
Враг агитирует жителей оккупированного юга подписывать контракты с армией РФ – ЦНС
Иллюстративное фото ТАСС

Захватчики агитируют жителей оккупированных территорий Запорожской области вступать на контрактную службу в Вооруженные силы РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированной части Запорожской области активизировалась вербовка в ряды армии врага.

Россияне распространяют листовки и другие агитационные материалы с призывом вступать к ним на службу по контракту".

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Детали: По данным ЦНС, захватчики убеждают местных жителей подписывать с ними контракты, обещая денежное довольствие.

"Оккупанты проводят вербовку за деньги, надеясь достичь результата с помощью гуманитарного кризиса, который сами и создали в регионе", – отметили в Сопротивлении.

В ЦНС добавили, что россияне продолжают налаживать работу военкоматов на временно оккупированных территориях и планомерно готовятся к началу принудительной мобилизации жителей юга Украины.

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Темы: оккупацияЗапорожская область
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