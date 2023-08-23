Враг агитирует жителей оккупированного юга подписывать контракты с армией РФ – ЦНС

Захватчики агитируют жителей оккупированных территорий Запорожской области вступать на контрактную службу в Вооруженные силы РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированной части Запорожской области активизировалась вербовка в ряды армии врага.

Россияне распространяют листовки и другие агитационные материалы с призывом вступать к ним на службу по контракту".

Детали: По данным ЦНС, захватчики убеждают местных жителей подписывать с ними контракты, обещая денежное довольствие.

"Оккупанты проводят вербовку за деньги, надеясь достичь результата с помощью гуманитарного кризиса, который сами и создали в регионе", – отметили в Сопротивлении.

В ЦНС добавили, что россияне продолжают налаживать работу военкоматов на временно оккупированных территориях и планомерно готовятся к началу принудительной мобилизации жителей юга Украины.