Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг агитирует жителей оккупированного юга подписывать контракты с армией РФ – ЦНС

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 01:07
Враг агитирует жителей оккупированного юга подписывать контракты с армией РФ – ЦНС
Иллюстративное фото ТАСС

Захватчики агитируют жителей оккупированных территорий Запорожской области вступать на контрактную службу в Вооруженные силы РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированной части Запорожской области активизировалась вербовка в ряды армии врага.

Россияне распространяют листовки и другие агитационные материалы с призывом вступать к ним на службу по контракту".

Детали: По данным ЦНС, захватчики убеждают местных жителей подписывать с ними контракты, обещая денежное довольствие.

"Оккупанты проводят вербовку за деньги, надеясь достичь результата с помощью гуманитарного кризиса, который сами и создали в регионе", – отметили в Сопротивлении.

В ЦНС добавили, что россияне продолжают налаживать работу военкоматов на временно оккупированных территориях и планомерно готовятся к началу принудительной мобилизации жителей юга Украины.

Темы: оккупацияЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
оккупация
Чей Крым? Как карты National Geographic превращают оккупированный полуостров в российский
Россияне затапливают паромы в Керченском проливе, чтобы защитить Крымский мост - разведка
Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его сама – Данилов
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: