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Адміністрація Байдена впевнена, що Конгрес ухвалить додаткове фінансування для України

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 02:31
Адміністрація Байдена впевнена, що Конгрес ухвалить додаткове фінансування для України
БІЛИЙ ДІМ, ФОТО GETTY IMAGES

Адміністрація Джо Байдена переконана, що зможе забезпечити додаткове фінансування для України, незважаючи на відмову з боку деяких республіканців у Палаті представників.

Джерело: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, якого цитує CNN

Пряма мова: "І в Палаті представників, і в Сенаті на ключових керівних посадах є сильні республіканці та демократи, які виступають за продовження фінансової підтримки України, щоб у неї були інструменти, необхідні для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності.

Тож ми віримо, що допомога триватиме, навіть якщо від опозиції лунають голоси незгоди. Ми переконані, що все ще є міцна двопартійна підтримка нашої політики щодо підтримки і захисту України".

Деталі: За словами Саллівана, адміністрація Байдена донесла Україні та міжнародним союзникам свою "впевненість, що США продовжать надавати підтримку, скільки буде потрібно, як ми й обіцяли".

Нагадаємо: У першій половині серпня президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням на згоду виділити до кінця року ще понад 22 млрд доларів на підтримку України. Цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках.

Теми: СШАдопомога Україні
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