Администрация Байдена уверена, что Конгресс примет дополнительное финансирование для Украины

Администрация Джо Байдена убеждена, что сможет обеспечить дополнительное финансирование для Украины, невзирая на отказ со стороны некоторых республиканцев в Палате представителей.

Источник: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует CNN

Прямая речь: "И в Палате представителей, и в Сенате на ключевых руководящих должностях есть сильные республиканцы и демократы, выступающие за продолжение финансовой поддержки Украины, чтобы у нее были инструменты, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Мы верим, что помощь будет продолжаться, даже если от оппозиции раздаются голоса несогласия. Мы убеждены, что все еще есть крепкая двухпартийная поддержка нашей политики по поддержке и защите Украины".

Детали: По словам Салливана, администрация Байдена донесла Украине и международным союзникам свою "уверенность, что США продолжат оказывать поддержку, сколько потребуется, как мы и обещали".

Напомним: В первой половине августа президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины. На этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях.