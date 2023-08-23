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Администрация Байдена уверена, что Конгресс примет дополнительное финансирование для Украины

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 02:31
Администрация Байдена уверена, что Конгресс примет дополнительное финансирование для Украины
БЕЛЫЙ ДОМ, ФОТО GETTY IMAGES

Администрация Джо Байдена убеждена, что сможет обеспечить дополнительное финансирование для Украины, невзирая на отказ со стороны некоторых республиканцев в Палате представителей.

Источник: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует CNN

Прямая речь: "И в Палате представителей, и в Сенате на ключевых руководящих должностях есть сильные республиканцы и демократы, выступающие за продолжение финансовой поддержки Украины, чтобы у нее были инструменты, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Мы верим, что помощь будет продолжаться, даже если от оппозиции раздаются голоса несогласия. Мы убеждены, что все еще есть крепкая двухпартийная поддержка нашей политики по поддержке и защите Украины".

Детали: По словам Салливана, администрация Байдена донесла Украине и международным союзникам свою "уверенность, что США продолжат оказывать поддержку, сколько потребуется, как мы и обещали".

Напомним: В первой половине августа президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины. На этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях.

Темы: СШАпомощь Украине
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