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"Шахеди" атакують південь Одещини

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 03:21
Шахеди атакують південь Одещини
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські ударні безпілотники вночі 23 серпня атакують південь Одеської області.

Джерело: голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Пряма мова: "Шахедна" атака на південь Одещини триває. Усі її підсумки лише від офіційних представників".

Деталі: Повіртяники зазначили, що група "Шахедів" досягла міста Ізмаїл і рухається на захід.

Також спостерігається група "Шахедів" вздовж кордону з Румунією в напрямку Ізмаїла, повідомили згодом ПС.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що група російських ударних безпілотників летить у бік Одеси.

Теми: ШахедОдеська область
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