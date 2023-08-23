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"Шахеды" атакуют юг Одесщины

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 03:21
Шахеды атакуют юг Одесщины
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские ударные беспилотники ночью 23 августа атакуют юг Одесской области.

Источник: председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Прямая речь: "Шахедная" атака на юг Одесщины продолжается. Все ее итоги только от официальных представителей".

Детали: Воздушники отметили, что группа "Шахедов" достигла города Измаил и двигается на запад.

Также наблюдается группа "Шахедов" вдоль границы с Румынией в направлении Измаила, сообщили позже ВС.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что группа российских ударных беспилотников летит в сторону Одессы.

Темы: ШахедОдесская область
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