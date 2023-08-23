Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Медведєв допустив анексію Росією Абхазії і Південної Осетії

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 06:44
Медведєв допустив анексію Росією Абхазії і Південної Осетії
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ. ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Дмитро Мєдведєв заявив, що Росія може анексувати окуповані грузинські регіони Південну Осетію і Абхазію.

Джерело: стаття Медведєва російській газеті "Аргументи і факти"

Пряма мова: "Ідея приєднання до Росії все ще популярна в Абхазії та Південній Осетії…

Цілком можливо, що це буде реалізовано, якщо для цього будуть вагомі причини".

Деталі: Попри покращення відносин за останні роки між Москвою і Тбілісі, Медведєв звинуватив Захід у створенні напруженості навколо Грузії, піднімаючи питання її можливого вступу до НАТО.

"Ми не чекатимемо, коли наші побоювання стануть ближчими до реальності", – наголосив він, маючи на увазі можливу анексію грузинських територій.

Медведєв також заявив, що визнання у 2008 році, коли він був президентом, Росією "незалежності" Абхазії та Південної Осетії "відповідало волі народів цих країн, Статуту ООН та закріпило історичну справедливість".

Теми: ГрузіяМедведєвРосіяанексія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

виправленоПольська газета уточнила, що Україні видають громадян, які переправляли нелегалів, а не ухилянтів

У Раду внесли законопроєкт, що скасовує відстрочку від мобілізації тим, хто після 30-ти отримує другу освіту

НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів, але деякі дані засекречено

По всій Україні оголошували тривогу через загрозу "Кинджалів"

Ердоган зустрівся із Путіним: будуть говорити про зерно і Україну

Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі

Усі новини...
Грузія
Саакашвілі через соратників починає передвиборчу кампанію у Грузії
Кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії зросла до 24
Грузинський суд оштрафував українку за протест проти лайнера з росіянами
Останні новини
15:43
Пекаря з Макіївки, який воював проти ЗСУ, затримали біля Урожайного
15:40
РосЗМІ: В Азовське море упав російський вертоліт Ка-52
15:35
Переробні підприємства отримають ще 211 мільйонів грантами від уряду
15:30
У МОН розповіли, хто і як може безкоштовно отримати ноутбуки та планшети для навчання
15:20
виправленоПольська газета уточнила, що Україні видають громадян, які переправляли нелегалів, а не ухилянтів
15:17
У Раду внесли законопроєкт, що скасовує відстрочку від мобілізації тим, хто після 30-ти отримує другу освіту
15:15
На Херсонщині росіяни поранили 11-річного хлопчика, лікарі намагаються його врятувати
15:03
Де потрібна донорська кров? Нові дані МОЗ
15:02
Citibank згортає мережу банкоматів у Росії
14:49
Влітку в Києві зафіксували 13 температурних рекордів
Усі новини...
Реклама: