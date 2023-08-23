Медведєв допустив анексію Росією Абхазії і Південної Осетії

Заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Дмитро Мєдведєв заявив, що Росія може анексувати окуповані грузинські регіони Південну Осетію і Абхазію.

Джерело: стаття Медведєва російській газеті "Аргументи і факти"

Пряма мова: "Ідея приєднання до Росії все ще популярна в Абхазії та Південній Осетії…

Цілком можливо, що це буде реалізовано, якщо для цього будуть вагомі причини".

Деталі: Попри покращення відносин за останні роки між Москвою і Тбілісі, Медведєв звинуватив Захід у створенні напруженості навколо Грузії, піднімаючи питання її можливого вступу до НАТО.

"Ми не чекатимемо, коли наші побоювання стануть ближчими до реальності", – наголосив він, маючи на увазі можливу анексію грузинських територій.

Медведєв також заявив, що визнання у 2008 році, коли він був президентом, Росією "незалежності" Абхазії та Південної Осетії "відповідало волі народів цих країн, Статуту ООН та закріпило історичну справедливість".