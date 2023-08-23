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Медведев допустил аннексию Россией Абхазии и Южной Осетии

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 06:44
Медведев допустил аннексию Россией Абхазии и Южной Осетии
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Заместитель председателя Совбеза РФ, бывший президент Дмитрий Медведев заявил, что Россия может аннексировать оккупированные грузинские регионы Южную Осетию и Абхазию.

Источник: статья Медведева в российской газете "Аргументы и факты"

Прямая речь: "Идея присоединения к России все еще популярна в Абхазии и Южной Осетии…

Вполне возможно, что это будет реализовано, если для этого будут веские причины".

Детали: Несмотря на улучшение отношений между Москвой и Тбилиси за последние годы, Медведев обвинил Запад в создании напряженности вокруг Грузии, поднимая вопросы ее возможного вступления в НАТО.

"Мы не будем ждать, когда наши опасения станут более близкими к реальности", – подчеркнул он, имея в виду возможную аннексию грузинских территорий.

Медведев также заявил, что признание в 2008 году, когда он был президентом, Россией "независимости" Абхазии и Южной Осетии "соответствовало свободе народов этих стран, Уставу ООН и закрепило историческую справедливость".

Темы: ГрузияМедведевРосcияаннексия
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