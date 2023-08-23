За минулу добу відбулося понад 30 зіткнень з окупантами – Генштаб

Протягом 22 серпня між Силами оборони України та російськими загарбниками відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА "Shahed-136/131" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Попівки Чернігівської області. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Блешня, Карповичі, Орликівка Чернігівської області; Рожковичі, Середина-Буда, Миропільське, Рясне Сумської області та Плетенівка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Берестове, Куп’янськ-Вузловий Харківської області та Твердохлібове Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Білогорівка Луганської області та Званівка, Серебрянка, Сіверськ, Веселе, Спірне, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Міньківка, Богданівка, Іванівське, Диліївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Уманське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Катеринівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного та Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка, Макарівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Єгорівки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Червоне, Затишшя Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ромашкового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Нововоронцовка, Херсон, Білозерка, Велетенське, Комишани Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів по районам зосередження особового складу противника та 2 – по зенітно-ракетним комплексам.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, пункт управління, артилерійський засіб на вогневій позиції та важку вогнеметну систему ТОС-1А противника.