За минувшие сутки произошло более 30 столкновений с оккупантами – Генштаб

В течение 22 августа между Силами обороны Украины и российскими захватчиками произошло более 30 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Поповки Черниговской области. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, это, в частности, Блешня, Карповичи, Орликовка Черниговской области; Рожковичи, Середина-Буда, Миропольское, Рясное Сумской области и Плетеневка, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Берестовое, Купянск-Узловой Харьковской области и Твердохлебово Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности Белогоровка Луганской области и Звановка, Серебрянка, Северск, Веселое, Спирное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Орехово-Васильевка, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Дилиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Уманское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного и Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка, Макаровка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Егоровки, Новоданиловки и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривне, Белогорье, Красное, Затишье Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ромашкового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Нововоронцовка, Херсон, Белозерка, Велетенское, Камышаны Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, пункт управления, артиллерийское средство на огневой позиции и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А противника.