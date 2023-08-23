У Росії заявили, що безпілотник атакував село на Бєлгородщині

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков стверджує, що внаслідок скидання 2 гранат з БПЛА пошкоджено санаторій у селі Лави Валуйського округу.

Джерело: Гладков у Telegram

Деталі: За словами російського губернатора, під обстріл потрапило село Лави Валуйського міського округу.

Гладков стверджує, що безпілотник скинув 2 гранати на територію місцевого санаторію, внаслідок чого вибито 4 вікна та посічено фасад будівлі, постраждалих немає.