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У Росії заявили, що безпілотник атакував село на Бєлгородщині

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 07:41
У Росії заявили, що безпілотник атакував село на Бєлгородщині
Фото з Telegram Гладкова

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков стверджує, що внаслідок скидання 2 гранат з БПЛА пошкоджено санаторій у селі Лави Валуйського округу.

Джерело: Гладков у Telegram

Деталі: За словами російського губернатора, під обстріл потрапило село Лави Валуйського міського округу.

Гладков стверджує, що безпілотник скинув 2 гранати на територію місцевого санаторію, внаслідок чого вибито 4 вікна та посічено фасад будівлі, постраждалих немає.

Теми: безпілотникиРосія
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