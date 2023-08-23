В России заявили, что беспилотник атаковал село на Белгородщине

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что в результате сброса 2 гранат с БПЛА поврежден санаторий в селе Лавы Валуйского округа.

Источник: Гладков в Telegram

Детали: По словам российского губернатора, под обстрел попало село Лавы Валуйского городского округа.

Гладков утверждает, что беспилотник сбросил 2 гранаты на территорию местного санатория, в результате чего выбиты 4 окна и посечен фасад здания, пострадавших нет.