В России заявили, что беспилотник атаковал село на Белгородщине
Среда, 23 августа 2023, 07:41
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что в результате сброса 2 гранат с БПЛА поврежден санаторий в селе Лавы Валуйского округа.
Источник: Гладков в Telegram
Детали: По словам российского губернатора, под обстрел попало село Лавы Валуйского городского округа.
Гладков утверждает, что беспилотник сбросил 2 гранаты на территорию местного санатория, в результате чего выбиты 4 окна и посечен фасад здания, пострадавших нет.