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В России заявили, что беспилотник атаковал село на Белгородщине

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 07:41
В России заявили, что беспилотник атаковал село на Белгородщине
Фото из Telegram Гладкова

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что в результате сброса 2 гранат с БПЛА поврежден санаторий в селе Лавы Валуйского округа.

Источник: Гладков в Telegram

Детали: По словам российского губернатора, под обстрел попало село Лавы Валуйского городского округа.

Гладков утверждает, что беспилотник сбросил 2 гранаты на территорию местного санатория, в результате чего выбиты 4 окна и посечен фасад здания, пострадавших нет.

Темы: беспилотникиРосcия
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