Ворог двічі вдарив по Нікополю: застосував безпілотник і артилерію

Російські окупанти впродовж вечора 22 серпня та ночі 23 серпня двічі атакували місто Нікополь Дніпропетровської області – безпілотником та важкою артилерією.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Неспокійно було у Нікополі. Ворог атакував місто двічі. Ввечері з безпілотника, а вже після опівночі – з важкої артилерії.

Деталі: За словами очільника ОВА, внаслідок ворожих атак люди не постраждали, інформація про руйнування уточнюється.