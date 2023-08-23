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Ворог двічі вдарив по Нікополю: застосував безпілотник і артилерію

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 07:57
Ворог двічі вдарив по Нікополю: застосував безпілотник і артилерію
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОВА

Російські окупанти впродовж вечора 22 серпня та ночі 23 серпня двічі атакували місто Нікополь Дніпропетровської області – безпілотником та важкою артилерією.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram 

Пряма мова: "Неспокійно було у Нікополі. Ворог атакував місто двічі. Ввечері з безпілотника, а вже після опівночі – з важкої артилерії.

Деталі: За словами очільника ОВА, внаслідок ворожих атак люди не постраждали, інформація про руйнування уточнюється.

Теми: НікопольДніпропетровська область
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