Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг дважды ударил по Никополю: применил беспилотник и артиллерию

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 07:57
Враг дважды ударил по Никополю: применил беспилотник и артиллерию
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОВА

Российские оккупанты в течение вечера 22 августа и ночи 23 августа дважды атаковали город Никополь Днепропетровской области – беспилотником и тяжелой артиллерией.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram 

Прямая речь: "Неспокойно было в Никополе. Враг атаковал город дважды. Вечером с беспилотника, а уже после полуночи – из тяжелой артиллерии.

Детали: По словам главы ОВА, в результате вражеских атак люди не пострадали, информация о разрушениях уточняется.

Темы: НикопольДнепропетровская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Никополь
Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: есть пострадавшая и повреждения
Враг ударил по Никополю из тяжелой артиллерии и "Града": много повреждений
Россия терроризирует Никополь – погиб мужчина, еще один пострадал
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: