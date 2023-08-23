Враг дважды ударил по Никополю: применил беспилотник и артиллерию

Российские оккупанты в течение вечера 22 августа и ночи 23 августа дважды атаковали город Никополь Днепропетровской области – беспилотником и тяжелой артиллерией.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Неспокойно было в Никополе. Враг атаковал город дважды. Вечером с беспилотника, а уже после полуночи – из тяжелой артиллерии.

Детали: По словам главы ОВА, в результате вражеских атак люди не пострадали, информация о разрушениях уточняется.