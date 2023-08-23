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Росіяни завдали авіаудару по Херсону, загорівся дитсадок

Олена РощінаСереда, 23 серпня 2023, 08:39
Росіяни завдали авіаудару по Херсону, загорівся дитсадок
Наслідки авіаудару по Корабельному району, фото Херсонської МВА

Вранці 23 серпня російські війська завдали авіаудару по Херсону, через що виникло загорання закладу дошкільної освіти в Корабельному районі, є поранені. 

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Пряма мова Мрочка: "Знову ворог завдав черговий масований обстріл нашої громади! 

Унаслідок ранкового авіаудару виникло загорання закладу дошкільної освіти в Корабельному районі. До гасіння оперативно залучено 3 одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС.

У результаті підступного ворожого обстрілу поранень зазнали 6 людей".

Деталі: За минулу добу ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду 13 разів та використав 78 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Комишанах.

Внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, ще 4 людини зазнали поранень різної ступені важкості.

Теми: Херсонвійна
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