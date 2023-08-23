Росіяни завдали авіаудару по Херсону, загорівся дитсадок

Вранці 23 серпня російські війська завдали авіаудару по Херсону, через що виникло загорання закладу дошкільної освіти в Корабельному районі, є поранені.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Пряма мова Мрочка: "Знову ворог завдав черговий масований обстріл нашої громади!

Унаслідок ранкового авіаудару виникло загорання закладу дошкільної освіти в Корабельному районі. До гасіння оперативно залучено 3 одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС.

У результаті підступного ворожого обстрілу поранень зазнали 6 людей".

Деталі: За минулу добу ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду 13 разів та використав 78 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Комишанах.

Внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, ще 4 людини зазнали поранень різної ступені важкості.