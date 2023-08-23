Россияне нанесли авиаудар по Херсону, загорелся детсад

Утром 23 августа российские войска нанесли авиаудар по Херсону, из-за чего возникло возгорание учреждения дошкольного образования в Корабельном районе, есть раненые.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Прямая речь Мрочко: "Опять враг нанес очередной массированный обстрел нашей общины!

В результате утреннего авиаудара возникло возгорание заведения дошкольного образования в Корабельном районе. К тушению оперативно привлечены 3 единицы специализированной техники и 14 работников личного состава ГСЧС.

В результате коварного вражеского обстрела ранения получили 6 человек".

Детали: За минувшие сутки враг обстрелял Херсонскую городскую территориальную общину 13 раз и использовал 78 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом и Камышанах.

В результате вражеских обстрелов 1 человек погиб, еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.