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11 дронів з 20 було знищено над Україною за ніч

Олена РощінаСереда, 23 серпня 2023, 09:03
11 дронів з 20 було знищено над Україною за ніч
За ніч збито 11 дронів, Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 23 серпня в небі над Україною захисникам вдалося знищити 11 ударних дронів з 20, які запустили російські війська: 9 безпілотників над Одеською і 2 БпЛА над Запорізькою областями. 

Джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Дослівно: "У ніч на 23 серпня 2023 року ворог здійснив пуски ударних БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 11 ворожих безпілотників, дев’ять у Одеській та два – в межах Запорізької області".

Теми: Повітряні сили ЗСУШахедОдеська областьЗапорізька область
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