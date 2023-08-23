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11 дронов из 20 были уничтожены над Украиной за ночь

Елена РощинаСреда, 23 августа 2023, 09:03
11 дронов из 20 были уничтожены над Украиной за ночь
За ночь сбиты 11 дронов, Воздушные силы ВСУ

В ночь на 23 августа в небе над Украиной защитникам удалось уничтожить 11 ударных дронов из 20, которые запустили российские войска: 9 беспилотников над Одесской и 2 БпЛА над Запорожской областями. 

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Дословно: "В ночь на 23 августа 2023 года враг осуществил пуски ударных БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Всего было выпущено до 20 ударных дронов из района Приморско-Ахтарск (рф), Чауда (Крым).

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 11 вражеских беспилотников, девять в Одесской и два – в пределах Запорожской области".

Темы: Воздушные силы ВСУШахедОдесская областьЗапорожская область
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