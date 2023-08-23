11 дронов из 20 были уничтожены над Украиной за ночь

В ночь на 23 августа в небе над Украиной защитникам удалось уничтожить 11 ударных дронов из 20, которые запустили российские войска: 9 беспилотников над Одесской и 2 БпЛА над Запорожской областями.

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Дословно: "В ночь на 23 августа 2023 года враг осуществил пуски ударных БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Всего было выпущено до 20 ударных дронов из района Приморско-Ахтарск (рф), Чауда (Крым).

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 11 вражеских беспилотников, девять в Одесской и два – в пределах Запорожской области".