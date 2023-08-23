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Британія допоможе Україні позбутися залежності від ядерного палива з Росії

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 09:16
Британія допоможе Україні позбутися залежності від ядерного палива з Росії
Grant Shapps, Getty Images

Міністр енергетики Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до України заявив, що Велика Британія надасть кредитні гарантії на суму 192 млн фунтів (225 млн євро) для зміцнення енергетичної безпеки України та допомоги у позбавленні залежності від ядерного палива з РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: У рамках угоди британська компанія Urenco надаватиме українській національній компанії "Енергоатом" послуги зі збагачення урану, які є життєво важливими для ядерного палива.

Лондон надасть кредитні гарантії "Енергоатому" через британське експортно-кредитне агентство "UK Export Finance".

Як сподівається британський уряд, це зміцнить енергетичну безпеку України і допоможе покласти край залежності країни від ядерних послуг і ядерного палива з РФ, а також сприятиме подальшій ізоляції Володимира Путіна.

Під час свого візиту в Україну Шаппс зустрівся з високопоставленими українськими міністрами та представниками енергетичної галузі, а також відвідав електростанцію, яка перебуває на ремонті після пошкоджень, завданих російськими бомбардуваннями.

За даними Департаменту енергетичної безпеки та Net Zero, новий кредит збільшить невійськову фінансову допомогу Великобританії Україні майже до 5 млрд фунтів (майже 6 млрд євро).

Цьому передувало: 17 серпня розвідка Великої Британії повідомила, що Росія, напевно, взимку буде атакувати українські об'єкти енергетичної інфраструктури, але Україна до цього готується.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що Україна близька до укладення угоди з Болгарією щодо купівлі двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання.

Теми: Велика Британіядопомога УкраїніРосія
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