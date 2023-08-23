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Британия поможет Украине избавиться от зависимости от ядерного топлива из России

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 09:16
Британия поможет Украине избавиться от зависимости от ядерного топлива из России
Grant Shapps, Getty Images

Министр энергетики Великобритании Грант Шаппс во время визита в Украину заявил, что Великобритания предоставит кредитные гарантии на сумму 192 млн фунтов (225 млн евро) для укрепления энергетической безопасности Украины и помощи в избавлении от зависимости от ядерного топлива из РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: В рамках соглашения британская компания Urenco будет предоставлять украинской национальной компании "Энергоатом" услуги по обогащению урана, которые являются жизненно важными для ядерного топлива.

Лондон предоставит кредитные гарантии "Энергоатому" через британское экспортно-кредитное агентство "UK Export Finance".

Как надеется британское правительство, это укрепит энергетическую безопасность Украины и поможет положить конец зависимости страны от ядерных услуг и ядерного топлива из РФ, а также будет способствовать дальнейшей изоляции Владимира Путина.

Во время своего визита в Украину Шаппс встретился с высокопоставленными украинскими министрами и представителями энергетической отрасли, а также посетил электростанцию, которая находится на ремонте после повреждений, нанесенных российскими бомбардировками.

По данным Департамента энергетической безопасности и Net Zero, новый кредит увеличит невоенную финансовую помощь Великобритании Украине почти до 5 млрд фунтов (почти 6 млрд евро).

Этому предшествовало: 17 августа разведка Великобритании сообщила, что Россия, наверное, зимой будет атаковать украинские объекты энергетической инфраструктуры, но Украина к этому готовится.

Перед этим СМИ сообщали, что Украина близка к заключению соглашения с Болгарией о покупке двух ядерных реакторов российского производства и другого критически важного энергетического оборудования.

Темы: Великобританияпомощь УкраинеРосcия
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