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Польські слідчі відвідали Україну для збору доказів воєнних злочинів РФ із 3D-сканерами

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 09:30

Польські прокурори та поліцейські у складі міжнародної слідчої групи вдруге відвідали Україну, щоб допомогти зібрати та зафіксувати докази російських злочинів у Сумській та Чернігівській областях.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Це була друга поїздка у складі міжнародної слідчої групи. Під час візиту польські прокурори та поліцейські задокументували воєнні злочини Росії на території України за допомогою 3D-сканерів.

Робота проводилася у Сумській та Чернігівській областях. Були проведені огляди зруйнованих об'єктів, в тому числі лікарень, шкіл, дитячих садків, поліцейських відділків та житлових будинків.

Прокурори та співробітники поліції також проводили операції в безпосередній близькості до лінії фронту. Часто їм доводилося переривати свою роботу через попередження про повітряні нальоти та необхідність переховуватися в укриттях.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну була створена спільна слідча група між Україною, Польщею та Литвою.

У наступні місяці до групи приєдналися Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, а також Латвія, Естонія, Словаччина та Румунія. У березні 2023 року сторони підписали угоду про співпрацю та координацію з Міністерством юстиції США.

Очільник американського Міністерства юстиції Меррік Гарленд 7 серпня підтвердив співпрацю США з Міжнародним кримінальним судом і українськими прокурорами для розслідування скоєних Росією воєнних злочинів.

Водночас ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден таємно дав розпорядження уряду почати передавати докази російських воєнних злочинів в Україні до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Цю інформацію підтвердив український генпрокурор Андрій Костін.

Теми: ПольщавійнаСумська областьЧернігівська область
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