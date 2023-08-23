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Польские следователи посетили Украину для сбора доказательств военных преступлений РФ с 3D-сканерами

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 09:30

Польские прокуроры и полицейские в составе международной следственной группы во второй раз посетили Украину, чтобы помочь собрать и зафиксировать доказательства российских преступлений в Сумской и Черниговской областях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Это была вторая поездка в составе международной следственной группы. Во время визита польские прокуроры и полицейские задокументировали военные преступления России на территории Украины с помощью 3D-сканеров.

Работа проводилась в Сумской и Черниговской областях. Были проведены осмотры разрушенных объектов, в том числе больниц, школ, детских садов, полицейских участков и жилых домов.

Прокуроры и сотрудники полиции также проводили операции в непосредственной близости к линии фронта. Часто им приходилось прерывать свою работу из-за предупреждений о воздушных налетах и необходимости скрываться в укрытиях.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину была создана совместная следственная группа между Украиной, Польшей и Литвой.

В последующие месяцы к группе присоединились Международный уголовный суд в Гааге, а также Латвия, Эстония, Словакия и Румыния. В марте 2023 года стороны подписали соглашение о сотрудничестве и координации с Министерством юстиции США.

Глава американского Министерства юстиции Меррик Гарленд 7 августа подтвердил сотрудничество США с Международным уголовным судом и украинскими прокурорами для расследования совершенных Россией военных преступлений.

В то же время СМИ сообщили, что президент США Джо Байден тайно дал распоряжение правительству начать передавать доказательства российских военных преступлений в Украине в Международный уголовный суд в Гааге. Эту информацию подтвердил украинский генпрокурор Андрей Костин.

Темы: ПольшавойнаСумская областьЧерниговская область
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