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Президент Литви приїхав до Києва

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 10:01
Президент Литви приїхав до Києва
Гітанас Науседа на вокзалі в Києві, фото з X Gitanas Nausėda

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва вранці 23 серпня для участі у святкуванні Дня незалежності України 24 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на X (Twitter) президента Литви

Пряма мова Науседи: "Повернувся до Києва, щоб відсвяткувати День незалежності України разом з братнім українським народом. Перемога України вже близько! Литва буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно!".

Деталі: Президент Литви також візьме участь у саміті Кримської платформи.

Як повідомили в канцелярії президента Литви, під час робочого візиту до Києва Гітанас Науседа також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і обговорить з ним питання допомоги Україні, яка захищається від російської агресії, і переговори про членство України в Європейському Союзі.

Візит не був анонсований заздалегідь.

Цьому передувало: Естонія, Литва і Латвія приєдналися до декларації "Групи семи" про підтримку України, ухваленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі, яку умовно називають також декларацією про "гарантії безпеки".

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

3 серпня Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди.

Читайте також, чому Україна не отримає "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.

Теми: ЛитваУкраїнасвяткування
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