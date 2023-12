Президент Литви приїхав до Києва

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва вранці 23 серпня для участі у святкуванні Дня незалежності України 24 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на X (Twitter) президента Литви

Пряма мова Науседи: "Повернувся до Києва, щоб відсвяткувати День незалежності України разом з братнім українським народом. Перемога України вже близько! Литва буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно!".

Back in Kyiv to celebrate Ukraine's Independence Day together with the brotherly Ukrainian nation.



Ukraine‘s victory is near!



🇱🇹 will continue supporting 🇺🇦 as long as it takes! pic.twitter.com/e9XHYCIc2f