Президент Литви приїхав до Києва

Гітанас Науседа на вокзалі в Києві, фото з X Gitanas Nausėda

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва вранці 23 серпня для участі у святкуванні Дня незалежності України 24 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на X (Twitter) президента Литви

Пряма мова Науседи: "Повернувся до Києва, щоб відсвяткувати День незалежності України разом з братнім українським народом. Перемога України вже близько! Литва буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно!".

Back in Kyiv to celebrate Ukraine's Independence Day together with the brotherly Ukrainian nation.



Ukraine‘s victory is near!



🇱🇹 will continue supporting 🇺🇦 as long as it takes! pic.twitter.com/e9XHYCIc2f — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 23, 2023

Деталі: Президент Литви також візьме участь у саміті Кримської платформи.

Як повідомили в канцелярії президента Литви, під час робочого візиту до Києва Гітанас Науседа також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і обговорить з ним питання допомоги Україні, яка захищається від російської агресії, і переговори про членство України в Європейському Союзі.

Візит не був анонсований заздалегідь.

Цьому передувало: Естонія, Литва і Латвія приєдналися до декларації "Групи семи" про підтримку України, ухваленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі, яку умовно називають також декларацією про "гарантії безпеки".

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

3 серпня Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди.

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