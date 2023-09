Президент Литвы приехал в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев утром 23 августа для участия в праздновании Дня независимости Украины 24 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на X (Twitter) президента Литвы

Прямая речь Науседы: "Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом. Победа Украины уже близко! Литва будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется!".

Back in Kyiv to celebrate Ukraine's Independence Day together with the brotherly Ukrainian nation.



Ukraine‘s victory is near!



🇱🇹 will continue supporting 🇺🇦 as long as it takes! pic.twitter.com/e9XHYCIc2f