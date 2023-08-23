Президент Литвы приехал в Киев

Гитанас Науседа на вокзале в Киеве, фото из X Gitanas Nausėda

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев утром 23 августа для участия в праздновании Дня независимости Украины 24 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на X (Twitter) президента Литвы

Прямая речь Науседы: "Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом. Победа Украины уже близко! Литва будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется!".

Back in Kyiv to celebrate Ukraine's Independence Day together with the brotherly Ukrainian nation.



Ukraine‘s victory is near!



🇱🇹 will continue supporting 🇺🇦 as long as it takes! pic.twitter.com/e9XHYCIc2f — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 23, 2023

Детали: Президент Литвы также примет участие в саммите Крымской платформы.

Как сообщили в канцелярии президента Литвы, во время рабочего визита в Киев Гитанас Науседа также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит с ним вопросы помощи Украине, которая защищается от российской агрессии, и переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

Визит не был анонсирован заранее.

Этому предшествовало: Эстония, Литва и Латвия присоединились к декларации "Группы семи" о поддержке Украины, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе, которую условно называют также декларацией о "гарантиях безопасности".

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

3 августа Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки по двустороннему соглашению.

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