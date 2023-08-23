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Президент Литвы приехал в Киев

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 10:01
Президент Литвы приехал в Киев
Гитанас Науседа на вокзале в Киеве, фото из X Gitanas Nausėda

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев утром 23 августа для участия в праздновании Дня независимости Украины 24 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на X (Twitter) президента Литвы

Прямая речь Науседы: "Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом. Победа Украины уже близко! Литва будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется!".

Детали: Президент Литвы также примет участие в саммите Крымской платформы.

Как сообщили в канцелярии президента Литвы, во время рабочего визита в Киев Гитанас Науседа также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит с ним вопросы помощи Украине, которая защищается от российской агрессии, и переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

Визит не был анонсирован заранее.

Этому предшествовало: Эстония, Литва и Латвия присоединились к декларации "Группы семи" о поддержке Украины, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе, которую условно называют также декларацией о "гарантиях безопасности".

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

3 августа Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки по двустороннему соглашению.

Читайте также, почему Украина не получит "гарантий безопасности", которых многие ждут.

Темы: ЛитваУкраинапразднования
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