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Особливий день: Прапор із підписами воїнів підняли в Києві в присутності Зеленського

Олена РощінаСереда, 23 серпня 2023, 10:22
Особливий день: Прапор із підписами воїнів підняли в Києві в присутності Зеленського
Підняття прапора України з підписами захисників, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський вранці 23 серпня взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України в Києві і назвав Прапор джерелом пам’яті й сили. 

Джерело: відео церемонії підняття Державного прапора України в Києві, Зеленський у Facebook і Telegram, сайт президента

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні – особливий День Державного прапора України. Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому – особливі слова й підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор.

Після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе його побачити в Національному музеї війни за незалежність України. І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна й мирна Україна. Вся".

Деталі: Під час церемонії загиблих героїв України вшанували хвилиною мовчання.

Врочистий захід відбувався біля "Батьківщини-матері" на Печерських пагорбах у Києві.

Прапор України
Прапор України
Фото Офісу президента

Президент також опублікував ролик, присвячений Державному прапору України. 

Теми: ЗеленськийУкраїнасвяткування
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