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Особый день: Флаг с подписями воинов подняли в Киеве в присутствии Зеленского

Елена РощинаСреда, 23 августа 2023, 10:22
Особый день: Флаг с подписями воинов подняли в Киеве в присутствии Зеленского
Поднятие флага Украины с подписями защитников, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский утром 23 августа принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины в Киеве и назвал Флаг источником памяти и силы. 

Источник: видео церемонии поднятия Государственного флага Украины в Киеве, Зеленский в Facebook и Telegramсайт президента

Прямая речь Зеленского: "Сегодня – особенный День Государственного флага Украины. Сегодня в сердце Украины мы поднимаем особенный флаг. На нем – особенные слова и подписи, оставленные особенными людьми. Это наши воины, наши защитники и защитницы, наши герои, которые бьются за свободу для украинцев, за независимость, за Украину, наши цвета и этот флаг.

После сегодняшней церемонии каждый желающий сможет его увидеть в Национальном музее войны за независимость Украины. И наступит время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина. Вся".

Детали: Во время церемонии погибших героев Украины почтили минутой молчания.

Торжественное мероприятие проходило возле "Родины-матери" на Печерских холмах в Киеве.

Флаг Украины
Флаг Украины
Фото Офиса президента

Президент также опубликовал ролик, посвященный Государственному флагу Украины.

Темы: ЗеленскийУкраинапразднования
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