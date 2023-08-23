Особый день: Флаг с подписями воинов подняли в Киеве в присутствии Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский утром 23 августа принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины в Киеве и назвал Флаг источником памяти и силы.

Источник: видео церемонии поднятия Государственного флага Украины в Киеве, Зеленский в Facebook и Telegram, сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Сегодня – особенный День Государственного флага Украины. Сегодня в сердце Украины мы поднимаем особенный флаг. На нем – особенные слова и подписи, оставленные особенными людьми. Это наши воины, наши защитники и защитницы, наши герои, которые бьются за свободу для украинцев, за независимость, за Украину, наши цвета и этот флаг.

После сегодняшней церемонии каждый желающий сможет его увидеть в Национальном музее войны за независимость Украины. И наступит время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина. Вся".

Детали: Во время церемонии погибших героев Украины почтили минутой молчания.

Торжественное мероприятие проходило возле "Родины-матери" на Печерских холмах в Киеве.

Флаг Украины Фото Офиса президента

Президент также опубликовал ролик, посвященный Государственному флагу Украины.