Нардеп від "Слуги народу" потрапив у важку ДТП

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Копиленко потрапив в серйозну аварію за участю трьох автівок, після якої в лікарні перебувають нардеп і двоє дітей з іншої машини.

Джерело: рух "Чесно", співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу", поліція Львівської області

Деталі: Рух "Чесно" з посиланням на колег Копиленка повідомив, що нардеп потрапив у ДТП і ушпиталений.

Співрозмовники УП у фракції "Слуга народу" підверджують, що депутат в лікарні у результаті важкої дтп.

Фракція обіцяє надати деталі події згодом.

Від джерел у правоохоронних органах УП стало відомо, що йдеться про дорожньо-транспортну пригоду на Львівщині, що сталася на автодорозі Київ – Чоп вдень 22 серпня.

Як попередньо встановили правоохоронці, близько 15:30 у вівторок зіткнулися три автомобілі: "Тойота Кемрі", яким керував 36-річний житель Ужгорода, "Кіа Спортейдж", якою керувала мешканка Волинської області віком 23 роки, та "Тойота РАВ 4", за кермом якого перебував 42-річний мешканець Червоноградського району.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 62-річний пасажир "Тойоти Кемрі" та двоє малолітніх дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка віком 12 років – пасажири "Кіа Спортейдж". Вони доставлені у лікарню, діагнози уточнюють медики.

ДТП на трасі Київ - Чоп за участю нардепа Фото поліції

Аварія на Львівщині за участю трьох автомобілів Фото поліції

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

Довідка: Олександр Копиленко 1961 року народження. У 2019 році він був обраний народним депутатом України 9 скликання як 135 номер у списку партії "Слуга народу" та безпартійний.