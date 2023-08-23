Нардеп від "Слуги народу" потрапив у важку ДТП
Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Копиленко потрапив в серйозну аварію за участю трьох автівок, після якої в лікарні перебувають нардеп і двоє дітей з іншої машини.
Джерело: рух "Чесно", співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу", поліція Львівської області
Деталі: Рух "Чесно" з посиланням на колег Копиленка повідомив, що нардеп потрапив у ДТП і ушпиталений.
Співрозмовники УП у фракції "Слуга народу" підверджують, що депутат в лікарні у результаті важкої дтп.
Фракція обіцяє надати деталі події згодом.
Від джерел у правоохоронних органах УП стало відомо, що йдеться про дорожньо-транспортну пригоду на Львівщині, що сталася на автодорозі Київ – Чоп вдень 22 серпня.
Як попередньо встановили правоохоронці, близько 15:30 у вівторок зіткнулися три автомобілі: "Тойота Кемрі", яким керував 36-річний житель Ужгорода, "Кіа Спортейдж", якою керувала мешканка Волинської області віком 23 роки, та "Тойота РАВ 4", за кермом якого перебував 42-річний мешканець Червоноградського району.
Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 62-річний пасажир "Тойоти Кемрі" та двоє малолітніх дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка віком 12 років – пасажири "Кіа Спортейдж". Вони доставлені у лікарню, діагнози уточнюють медики.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.
Довідка: Олександр Копиленко 1961 року народження. У 2019 році він був обраний народним депутатом України 9 скликання як 135 номер у списку партії "Слуга народу" та безпартійний.