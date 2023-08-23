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Нардеп от "Слуги народа" попал в тяжелое ДТП

Роман Кравец, Валентина РоманенкоСреда, 23 августа 2023, 10:50
Нардеп от Слуги народа попал в тяжелое ДТП
ДТП на автодороге Киев - Чоп, фото полиции Львовской области

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Копыленко попал в серьезную аварию с участием трех автомобилей, после которой в больнице находятся нардеп и двое детей из другой машины

Источник: движение "Честно", собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа", полиция Львовской области

Детали: Движение "Честно" со ссылкой на коллег Копыленко сообщило, что нардеп попал в ДТП и госпитализирован.

Собеседники УП во фракции "Слуга народа" подтверждают, что Копыленко в больнице в результате тяжелого ДТП. 

Фракция обещает предоставить детали происшествия позже.

От источников в правоохранительных органах УП стало известно, что речь идет о дорожно-транспортном происшествии во Львовской области, которое произошло на автодороге Киев – Чоп днем 22 августа.

Как предварительно установили правоохранители, около 15:30 во вторник столкнулись три автомобиля: "Тойота Кемри", которым управлял 36-летний житель Ужгорода, "Киа Спортейдж", которой управляла жительница Волынской области в возрасте 23 лет, и "Тойота РАВ 4", за рулем которого находился 42-летний житель Червоноградского района.

В результате столкновения телесные повреждения получили 62-летний пассажир "Тойоты Кемри" и двое малолетних детей: 10-летний мальчик и девочка в возрасте 12 лет – пассажиры "Киа Спортейдж". Они доставлены в больницу, диагнозы уточняют медики.

ДТП на трассе Киев - Чоп при участии нардепа
ДТП на трассе Киев - Чоп при участии нардепа
Фото полиции
 
Авария во Львовской области с участием трех автомобилей
Фото полиции

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Справка: Александр Копыленко 1961 года рождения. В 2019 году он был избран народным депутатом Украины 9 созыва как 135 номер в списке партии "Слуга народа" и беспартийный.

Темы: Слуга народаДТП
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