Окупанти за добу обстріляли 10 областей України, є жертви

Російські окупанти 22 та зранку 23 серпня обстрілювали 10 областей України, є загиблі та поранені серед цивільних.

Джерело: звіт обласних державних адміністрацій станом на 9.00 23 серпня

Деталі: Чернігівщина: за добу — 15 обстрілів (96 вибухів). Ворог бив по Новгород-Сіверському та Корюківському районах (міномети, артилерія).

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів.

Росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 115 вибухів.

Середино-Будська громада: внаслідок мінометних обстрілів поранено 4 мирних жителів; пошкоджено 7 приватних автомобілів. Також здійснено обстріл за допомогою дронів-камікадзе (2 вибухи). Пошкоджено багатоповерхівку.

Дніпропетровщина: двічі за день ворог атакував Нікопольщину – районний центр та Марганецьку громаду. Цілив з важкої артилерії. Пошкоджене приватне підприємство та житловий будинок.

Вночі ворог двічі атакував Нікополь. Ввечері з безпілотника, а вже після опівночі — з важкої артилерії.

Запорізька: 97 ударів по області – уражень зазнали 24 населені пункти. Ворог здійснив 84 артилерійських обстрілів.

Зафіксовано ракетний удар по Запоріжжю, авіаційний — по Єгорівці, шість БПЛА-атак по Малинівці та Новодарівці, а також чотири РСЗВ-обстріли по Приморському, Лук'янівському й Новодарівці.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Харківщина: ввечері ворог завдав удару двома ракетами (попередньо С-300) по смт Чкалівське Чугуївського району. Зафіксовано влучання двох ракет поряд з адмінбудівлею, в якій знаходяться будинок культури, кафе, селищна рада, спортивна зала. Будівля отримала ушкодження.

Ворог обстріляв з РСЗВ "Ураган" с. Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено 5 приватних будинків. Зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 65 років.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Берестове та Куп’янськ-Вузловий.

Луганщина: під вогнем Сватівщина, Кремінщина, Білогорівка. Більш цілеспрямовано противник застосовує авіацію. 22 серпня ворог зосередився на Серебрянському лісництві. За добу противник здійснив 149 обстрілів (543 снаряд).

Донеччина: по області за добу – 3 загиблих, 4 поранених.

Під вогнем окупантів – 11 населених пунктів: Авдіївка, Сіверськ, Часів Яр, смт Нью-Йорк, с.Богоявленка, с.Кліщіївка, с.Закітне, с.Новоукраїнка, с.Соловйове, с.Торське, с.Шахтарське.

Пошкоджено 7 приватних житлових будинків, 2 ЛЕП, паливна цистерна ФМТ "Фенольно-нафталінового виробництва ПрАТ "АКХЗ".

Одещина: Вночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Ціль ворога – цивільна інфраструктура регіону.

Сили протиповітряної оборони знищили 9 дронів типу "Shahed-136/131".

Є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2.

Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини терористів.

Миколаївщина: Вранці 23 серпня ворожих артилерійських обстрілів зазнало м.Очаків Очаківської громади.

Внаслідок обстрілу відбулося займання сухої трави, пошкоджено побутовий газопровід, два житлові будинки.

Вночі ворог також завдавав артилерійських ударів по м.Очаків Очаківської громади. Внаслідок обстрілу відбулось займання покрівлі церкви.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 72 обстріли (364 снаряди), з них по м.Херсон – 5 обстрілів (27 снарядів).

Всього за добу одна людина загинула, 5 – дістали поранення.

Сьогодні ворог завдав авіаударів по Херсону. Близько четвертої ранку росіяни скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки.

Постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим лікарі надали допомогу на місці.

Ворог також вдарив по Комишанах. Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. Травми несумісні з життям отримала 71-річна жінка. До лікарні шпиталізували 55-річного чоловіка, йому надають медичну допомогу.

Через російський обстріл Миколаївки постраждав чоловік. У 66-річного місцевого жителя діагностували мінно-вибухову травму та поранення руки. У стані середньої тяжкості його шпиталізували.