Оккупанты за сутки обстреляли 10 областей Украины, есть жертвы

Российские оккупанты 22 и утром 23 августа обстреливали 10 областей Украины, есть погибшие и раненые среди гражданских.

Источник: отчет областных государственных администраций по состоянию на 9.00 23 августа

Детали: Черниговщина: за сутки - 15 обстрелов (96 взрывов). Враг бил по Новгород-Северскому и Корюковскому районам (минометы, артиллерия).

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов.

Россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 115 взрывов.

Середино-Будская громада: в результате минометных обстрелов ранены 4 мирных жителей; повреждены 7 частных автомобилей. Также осуществлен обстрел с помощью дронов-камикадзе (2 взрыва). Повреждена многоэтажка.

Днепропетровщина: дважды за день враг атаковал Никопольщину - районный центр и Марганецкую громаду. Целился из тяжелой артиллерии. Повреждено частное предприятие и жилой дом.

Ночью враг дважды атаковал Никополь. Вечером с беспилотника, а уже после полуночи - из тяжелой артиллерии.

Запорожская: 97 ударов по области - поражения получили 24 населенных пункта. Враг совершил 84 артиллерийских обстрелов.

Зафиксирован ракетный удар по Запорожью, авиационный - по Егоровке, шесть БПЛА-атак по Малиновке и Новодаровке, а также четыре РСЗО-обстрела по Приморскому, Лукьяновскому и Новодаровке.

Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: вечером враг нанес удар двумя ракетами (предварительно С-300) по пгт Чкаловское Чугуевского района. Зафиксировано попадание двух ракет рядом с админзданием, в котором находятся дом культуры, кафе, поселковый совет, спортивный зал. Здание получило повреждения.

Враг обстрелял из РСЗО "Ураган" с. Шийковка Изюмского района. Повреждены 5 частных домов. Получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести женщина 65 лет.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Берестовое и Купянск-Узловой.

Луганщина: под огнем Сватовщина, Кременщина, Белогоровка. Более целенаправленно противник применяет авиацию. 22 августа враг сосредоточился на Серебрянском лесничестве. За сутки противник совершил 149 обстрелов (543 снаряда).

Донецкая область: по области за сутки - 3 погибших, 4 раненых.

Под огнем оккупантов - 11 населенных пунктов: Авдеевка, Северск, Часов Яр, пгт Нью-Йорк, с.Богоявленка, с.Клищеевка, с.Закитное, с.Новоукраинка, с.Соловьево, с.Торское, с.Шахтерское.

Повреждены 7 частных жилых домов, 2 ЛЭП, топливная цистерна ФМТ "Фенольно-нафталинового производства ЧАО "АКХЗ".

Одесская область: Ночью российские террористы в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Цель врага - гражданская инфраструктура региона.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 дронов типа "Shahed-136/131".

Есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700м2.

По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют преступления террористов.

Николаевская область: Утром 23 августа вражеских артиллерийских обстрелов подвергся г.Очаков Очаковской общины.

В результате обстрела произошло возгорание сухой травы, поврежден бытовой газопровод, два жилых дома.

Ночью враг также наносил артиллерийские удары по г.Очаков Очаковской громады. В результате обстрела произошло возгорание кровли церкви.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 72 обстрела (364 снаряда), из них по г.Херсон - 5 обстрелов (27 снарядов).

Всего за сутки один человек погиб, 5 - получили ранения.

Сегодня враг нанес авиаудары по Херсону. Около четырех утра россияне сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома.

Пострадали шесть человек. 22-летнего мужчину доставили в медучреждение, другим врачи оказали помощь на месте.

Враг также ударил по Камышанам. Под обстрел попали местные жители, которые находились на улице. Травмы несовместимые с жизнью получила 71-летняя женщина. В больницу госпитализировали 55-летнего мужчину, ему оказывают медицинскую помощь.

Из-за российского обстрела Николаевки пострадал мужчина. У 66-летнего местного жителя диагностировали минно-взрывную травму и ранение руки. В состоянии средней тяжести его госпитализировали.