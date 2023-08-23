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Депутат та командир ЗСУ вимагав гроші за перебування у тилу працівника військкомату

Тетяна ЛозовенкоСереда, 23 серпня 2023, 10:55
Депутат та командир ЗСУ вимагав гроші за перебування у тилу працівника військкомату
фото поліції

Депутат сільради Тернопільщини, який є командиром взводу бригади ЗСУ, вимагав у працівника військкомату гроші, щоб того не відправили у відрядження на фронт.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України, пресслужба Нацполіції, пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

Деталі: Поліція повідомляє, що депутат разом зі спільником запропонував чоловіку, який проходить службу у роті охорони військкомату, вплинути на співробітників ТЦК, аби той продовжував нести там службу та уникнув відрядження на фронт. Свої послуги ділки оцінили у 6000 доларів США. 

Той на пропозицію погодився, але звернувся до правоохоронців та надалі діяв під їхнім контролем. 

Депутата та співучасника затримали "на гарячому" – під час передачі грошей у Тернополі.

Поліція зазначає, що йдеться про старшого лейтенанта та командира взводу однієї з бригад ЗСУ. СБУ додає, що посередником при передачі хабара був його знайомий підприємець. Прокуратура уточнює, що спільник – 22-річний уродженець Тернополя. 

 
фото поліції

Наразі їм  оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Раніше, як повідомляє прокуратура, спільнику вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. 

Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою і для іншого підозрюваного.

Водночас СБУ повідомляє, що обидвом фігурантам вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.

Також СБУ додає, що перевіряється причетність керівництва місцевого військкомату до корупційної схеми.

Теми: ТернопількорупціяхабарТЦК
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