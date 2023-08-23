Депутат и командир ВСУ требовал деньги за пребывание в тылу работника военкомата

Депутат сельсовета Тернопольщины, который является командиром взвода бригады ВСУ, требовал у работника военкомата деньги, чтобы того не отправили в командировку на фронт.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины, пресс-служба Нацполиции, пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона

Детали: Полиция сообщает, что депутат вместе с сообщником предложил мужчине, который проходит службу в роте охраны военкомата, повлиять на сотрудников ТЦК, чтобы тот продолжал нести там службу и избежал командировки на фронт. Свои услуги дельцы оценили в 6000 долларов США.

Тот на предложение согласился, но обратился к правоохранителям и в дальнейшем действовал под их контролем.

Депутата и соучастника задержали "на горячем" - во время передачи денег в Тернополе.

Полиция отмечает, что речь идет о старшем лейтенанте и командире взвода одной из бригад ВСУ. СБУ добавляет, что посредником при передаче взятки был его знакомый предприниматель. Прокуратура уточняет, что сообщник - 22-летний уроженец Тернополя.

фото полиции

Сейчас им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Ранее, как сообщает прокуратура, сообщнику уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей и для другого подозреваемого.

В то же время СБУ сообщает, что обоим фигурантам уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также СБУ добавляет, что проверяется причастность руководства местного военкомата к коррупционной схеме.